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Медведев и Надаль не единожды встречались ранее. Видеообзор их лучшего матча

В 2019 году испанец совершил один из лучших камбэков XXI века
Теннис Grand Slam
22:50
Медведев и Надаль не единожды встречались ранее. Видеообзор их лучшего матча
Фото: TechRadar

30 января Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграют в финале Australian Open.

В качестве разогрева, предлагаем вам вспомнить другой их матч, который случился на Итоговом турнире-2019. Тогда в третьем сете Медведев вел 5:1 40:30, то есть имел матч-бол на приеме, но Надаль не сдался и сумел совершить один из лучших камбэков XXI века, выиграв матч на тай-брейке.

Видеообзор матча Надаль – Медведев на Итоговом турнире-2019:

Напомним, фаворитом Australian Open является Медведев.

Сергей Остапенко
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Рафаэль Надаль Даниил Медведев

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