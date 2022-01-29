Медведев и Надаль не единожды встречались ранее. Видеообзор их лучшего матча

В 2019 году испанец совершил один из лучших камбэков XXI века

Фото: TechRadar

30 января Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграют в финале Australian Open.

В качестве разогрева, предлагаем вам вспомнить другой их матч, который случился на Итоговом турнире-2019. Тогда в третьем сете Медведев вел 5:1 40:30, то есть имел матч-бол на приеме, но Надаль не сдался и сумел совершить один из лучших камбэков XXI века, выиграв матч на тай-брейке.

Видеообзор матча Надаль – Медведев на Итоговом турнире-2019:

Напомним, фаворитом Australian Open является Медведев.