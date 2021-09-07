Медведев не без проблем обыграл игрока второй сотни ATP на пути в полуфинал US Open
Медведев: «Игра сегодня изменилась из-за Ван Де Зандшульпа»
Вторая ракетка мира – о выходе в полуфинал US Open
7 сентября 22:57
Даниил Медведев / Фото - eurosport.co.ukВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в полуфинал US Open.
Цитирует Медведева пресс-служба турнира.
«Ботик провел просто потрясающий турнир. На моей памяти я дважды играл в квалификации «Шлемов» и ни разу не попадал в основу. А он из квалификации пробился в четвертьфинал. К тому же он провел много тяжелых матчей, но сегодня все равно сумел вернуться в игру, показать потрясающий уровень в последних сетах. Если он продолжит так играть, то попадет в топ-30, топ-50 минимум. Будем надеяться, что у него получится. Игра сегодня изменилась из-за него. В первых двух сетах он ошибался, я контролировал игру. А в третьем сете он снизил количество ошибок, стал действовать мощнее, агрессивнее. Брейк-пойнт он реализовал форхендом навылет. Мне стало намного тяжелее. Я остался доволен четвертым сетом. На подаче я проиграл, кажется, два очка, и это позволяло постоянно на него давить. В итоге при счете 6:5 я сделал брейк, удалось победить без тай-брейка – это всегда приятно».
Напомним, в четвертьфинальном матче Медведев переиграл голландца Ботика Ван Де Зандшульпа (ATP, 117) со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4.
Комментарии 0