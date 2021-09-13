Джокович: «Медведев идеально реализовал свой план. С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня»
Медведев: «Матч был очень непростой. Джокович – величайший теннисист в истории»
Вторая ракетка не смог сдержать эмоции после триумфа на US Open-2021
13 сентября 07:47
Даниил Медведев / Фото - then24Российский теннисист Даниил Медведев на эмоциях высказался после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4).
Цитирует Медведева пресс-служба турнира.
«Первый раз так нервничаю, когда произношу речь. Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришел на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился. Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: (обращается к Джоковичу) для меня ты – величайший теннисист в истории. Теперь хочу поблагодарить свою команду. Всех, кто здесь: Даша, Оливер, Жиль, Франциска. И всех, кто смотрел матч [по телевизору]. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире «Большого шлема» был непрост – спасибо, что вы все время были рядом. Спасибо и вам (обращается к болельщикам на трибунах): сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с того турнира в 2019-м вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам».
Напомним, что титулованный россиянин не позволил первой ракетке мира собрать календарный Большой шлем.
Слова Джоковича после проигранного финала US Open.
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