Медведев поспорит с Надалем за титул Australian Open
Медведев: «Матч с Циципасом был очень равным»
Россиянин прокомментировал победу над греком в полуфинале Australian Open
14:15
Даниил Медведев / фото - tennishead.net
Вторая ракетка мира Даниил Медведев в послематчевом интервью прокомментировал победу над четвертым номером рейтинга Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open.
«Матч был очень равным. Были моменты, когда я допускал ошибки и упускал шанс на брейк. Он упустил несколько шансов – например, в начале третьего сета.
Но с 5:4 в третьем сете я поймал какой-то ход. Начал читать каждую его подачу, тащить каждый мяч, выполнил несколько очень важных обводящих.
В итоге он физически немного сдал, а я только прибавил. Думаю, я бы еще прибавил, если бы матч продолжился».
Даниил Медведев поспорит за титул Australian Open с Рафаэлем Надалем.