Медведев: «Матч с Циципасом был очень равным»

Даниил Медведев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в послематчевом интервью прокомментировал победу над четвертым номером рейтинга Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open.

Но с 5:4 в третьем сете я поймал какой-то ход. Начал читать каждую его подачу, тащить каждый мяч, выполнил несколько очень важных обводящих.

В итоге он физически немного сдал, а я только прибавил. Думаю, я бы еще прибавил, если бы матч продолжился».