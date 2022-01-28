Медведев: «Матч с Циципасом был очень равным»
Медведев: «Мне нужно будет показать свой максимум, чтобы победить Надаля»
Россиянин поделился ожиданиями от встречи с испанцем в финале Australian Open
14:40
Даниил Медведев / фото - tennishead.net
Вторая ракетка мира Даниил Медведев в послематчевом интервью поделился ожиданиями от встречи с пятым номером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем в финале Australian Open.
«Снова буду играть с одним из величайших – и опять играть с кем-то, кто борется за 21-й Grand Slam. Наверное, в прошлый раз Рафа смотрел по телевизор – и не знаю, за кого болел. А в этот раз Новак будет смотреть.
Финалы Grand Slam – это особенные матчи. Конечно, я помню матч с Рафой на US Open, мой первый финал, мы играли где-то пять часов. После этого провели еще несколько матчей.
И я готов. Я знаю, что Рафа – очень сильный игрок, и мне нужно будет показать свой максимум, чтобы попробовать победить».
Даниил Медведев поспорит за титул Australian Open с Рафаэлем Надалем.