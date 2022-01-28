Медведев: «Мне нужно будет показать свой максимум, чтобы победить Надаля»

Даниил Медведев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в послематчевом интервью поделился ожиданиями от встречи с пятым номером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем в финале Australian Open.

Финалы Grand Slam – это особенные матчи. Конечно, я помню матч с Рафой на US Open, мой первый финал, мы играли где-то пять часов. После этого провели еще несколько матчей.

И я готов. Я знаю, что Рафа – очень сильный игрок, и мне нужно будет показать свой максимум, чтобы попробовать победить».