Медведев: «Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры»

Россиянин прокомментировал победу в полуфинале Masters в Торонто

Даниил Медедев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился с atptour.com впечатлениями от победы над Джоном Изнером в полуфинале Masters в Торонто (6:2, 6:2).

«Сегодня я играл отлично. Думаю, я почти не совершал невынужденных ошибок. На данный момент я очень доволен своей игрой. Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры. Каждый год я играю все лучше и лучше по ходу этой серии. Я очень рад, что все еще здесь, это самое главное».

В финале турнира Медведев встретится с американским теннисистом Райлли Опелкой, который в своем полуфинальном матче турнира обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса.