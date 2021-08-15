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Медведев: «Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры»

Россиянин прокомментировал победу в полуфинале Masters в Торонто
Теннис ATP
13:35
Медведев: «Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры»
Даниил Медедев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился с atptour.com впечатлениями от победы над Джоном Изнером в полуфинале Masters в Торонто (6:2, 6:2).

«Сегодня я играл отлично. Думаю, я почти не совершал невынужденных ошибок. На данный момент я очень доволен своей игрой.

Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры. Каждый год я играю все лучше и лучше по ходу этой серии. Я очень рад, что все еще здесь, это самое главное».

В финале турнира Медведев встретится с американским теннисистом Райлли Опелкой, который в своем полуфинальном матче турнира обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Рене Тер Велде
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Теги

Даниил Медведев Джон Изнер

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