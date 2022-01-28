Медведев – о крике на судью в полуфинале Australian Open: «Очень часто из-за плохих эмоций я проигрывал матчи»
Медведев: «Надаль словно идеальный человек»
Россиянин высказался о сопернике по финалу Australian Open
20:13
Фото: Eurosport
Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о сопернике по финалу Australian Open, 20-кратном победителе турниров серии Большого шлема Рафаэле Надале. Слова россиянина приводит @Musab_Abid:
«Мы все знаем жизненную философию Рафы. Не знаю, можно ли его так называть, но он будто бы идеальный человек. Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он все время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал.
Тяжело так себя контролировать. Многие из моих друзей, которые от злости могут разбить джойстик, даже не играют в теннис. В целом люди способны злиться на что угодно, поэтому Рафа большой молодец, больше нечего добавить. Он невероятный».
Напомним, Медведев и Надаль уже однажды играли в финале Большого шлема (US Open-2019) и тогда победу одержал испанец.
Во время матча против Стефаноса Циципаса Медведев сорвался на судью.
Комментарии 0