Медведев: «Надаль словно идеальный человек»

Россиянин высказался о сопернике по финалу Australian Open

Фото: Eurosport

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о сопернике по финалу Australian Open, 20-кратном победителе турниров серии Большого шлема Рафаэле Надале. Слова россиянина приводит @Musab_Abid:

«Мы все знаем жизненную философию Рафы. Не знаю, можно ли его так называть, но он будто бы идеальный человек. Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он все время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал. Тяжело так себя контролировать. Многие из моих друзей, которые от злости могут разбить джойстик, даже не играют в теннис. В целом люди способны злиться на что угодно, поэтому Рафа большой молодец, больше нечего добавить. Он невероятный».

Напомним, Медведев и Надаль уже однажды играли в финале Большого шлема (US Open-2019) и тогда победу одержал испанец.

Во время матча против Стефаноса Циципаса Медведев сорвался на судью.