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Тема дня«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт

Медведев: «Надаль словно идеальный человек»

Россиянин высказался о сопернике по финалу Australian Open
Теннис Grand Slam
20:13
Медведев: «Надаль словно идеальный человек»
Фото: Eurosport

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о сопернике по финалу Australian Open, 20-кратном победителе турниров серии Большого шлема Рафаэле Надале. Слова россиянина приводит @Musab_Abid:

«Мы все знаем жизненную философию Рафы. Не знаю, можно ли его так называть, но он будто бы идеальный человек. Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он все время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал.

Тяжело так себя контролировать. Многие из моих друзей, которые от злости могут разбить джойстик, даже не играют в теннис. В целом люди способны злиться на что угодно, поэтому Рафа большой молодец, больше нечего добавить. Он невероятный».


Напомним, Медведев и Надаль уже однажды играли в финале Большого шлема (US Open-2019) и тогда победу одержал испанец.

Во время матча против Стефаноса Циципаса Медведев сорвался на судью.

Сергей Остапенко
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Теги

Даниил Медведев Рафаэль Надаль

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