Медведев не без проблем обыграл игрока второй сотни ATP на пути в полуфинал US Open

Россиянин за два с половиной часа обыграл нидерландца

Даниил Медведев / Фото: Twitter ATP

Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев стал первым полуфиналистом US Open, обыграв Ботика Ван Де Зандшульпа (ATP, 117) 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.



За два с половиной часа матча россиянин выполнил 13 эйсов, реализовал 7 из 2-и брейк-поинтов и единожды ошибся при подаче. Нидерландец по четыре раза подал навылет и допустил «двойную», а также сделал 2 брейка.

За путевку в финал Медведев сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Карлос Алькарас (Испания).

Напомним, что лидер мирового рейтинга Новак Джокович в четвертьфинале американского Шлема сыграет с Маттео Берреттини.