Медведев – о Большой тройке: «Рекорды этих парней не смогут побить еще лет сто»
Российский теннисист также прокомментировал возвращение в тур Федерера
Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал достижение Новака Джоковича, побившего рекорд Роджера Федерера.
«Во-первых, это просто невероятно. Так сложилось, что в мире тенниса мы говорим о Больших шлемах больше, чем о чем-либо другом. Но это тоже локальное соревнование, и я уверен, что Новак сейчас очень доволен. По уровню его игры можно сказать, что он способен дойти до 400 недель [в статусе первой ракетки мира], но мы постараемся ему помешать.
Я ничего не смог поделать в финале Australian Open, но в этом и смысл спорта. Просто так ты ничего не получишь, за все нужно бороться.
Как я всегда говорил о Большой тройке, они невероятны. Их рекорды не смогут побить, наверное, еще лет сто. Для спорта это очень редкое явление. Нельзя сказать, что в наше время остальные недостаточно хороши, просто они невероятны, и другим нечего стыдиться».
Также он прокомментировал возвращение в тур Федерера, который на этой неделе провел первый турнир с января-2020.
«Мы обсуждали это с другими теннисистами, и я точно могу сказать, что многие из нас после года без тенниса просто не смогли бы дважды подряд попасть в корт. А ему почти 40, он не играл год и все еще может выигрывать матчи, это невероятно».
Кроме того, российский теннисист выразил желание сыграть с Федерером до окончания его профессиональной карьеры.
«Я бы хотел сыграть с Роджером. Он один из трех величайших игроков в истории, всегда здорово выходить против него на корт. Я трижды ему уступал, но тогда не был на том уровне, на котором нахожусь сейчас. Но он по-прежнему Федерер, так что было бы здорово провести с ним несколько матчей. Дело не столько в победе, сколько в том, что каждый раз, когда играешь с кем-то из Большой тройки, становится особенным».
Медведев рассказал, кого считает своим главным соперником.
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