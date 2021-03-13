Медведев – о Большой тройке: «Рекорды этих парней не смогут побить еще лет сто»

Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал достижение Новака Джоковича, побившего рекорд Роджера Федерера.

Я ничего не смог поделать в финале Australian Open, но в этом и смысл спорта. Просто так ты ничего не получишь, за все нужно бороться.

Как я всегда говорил о Большой тройке, они невероятны. Их рекорды не смогут побить, наверное, еще лет сто. Для спорта это очень редкое явление. Нельзя сказать, что в наше время остальные недостаточно хороши, просто они невероятны, и другим нечего стыдиться».