Циципас: «Медведев не самый зрелый человек в мире»
Медведев – о крике на судью в полуфинале Australian Open: «Очень часто из-за плохих эмоций я проигрывал матчи»
Россиянин был недоволен подсказами Циципасу от тренера
14:58
Фото: Australian Open
Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев прокомментировал момент полуфинала Australian Open, когда он накричал на судью из-за коучинга Стефаноса Циципаса:
Не думаю, что плохие эмоции мне помогают. Очень часто я из-за них проигрывал матчи – потому что теряешь сосредоточенность, теряешь силы. Но как только я это сделал, подумал: «Эх, большая ошибка».
Но я рад, что мне удалось снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 на подаче нашел пару подач, и это вернуло меня в матч.
Да, я потратил силы, но нужно было снова собраться – матч ведь довольно важный. Да, я постарался и рад, что получилось.
Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, где оспорит титул с Рафаэлем Надалем.
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