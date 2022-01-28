Медведев – о крике на судью в полуфинале Australian Open: «Очень часто из-за плохих эмоций я проигрывал матчи»

Фото: Australian Open

Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев прокомментировал момент полуфинала Australian Open, когда он накричал на судью из-за коучинга Стефаноса Циципаса:



Но я рад, что мне удалось снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 на подаче нашел пару подач, и это вернуло меня в матч.

Да, я потратил силы, но нужно было снова собраться – матч ведь довольно важный. Да, я постарался и рад, что получилось.