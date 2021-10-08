Ракетка Медведева выставлена в Международном зале теннисной славы в Ньюпорте
Медведев – о популярности после победы на US Open: «Многие пытались заплатить за меня в ресторане, это забавно, но странно»
2-я ракетка мира – о жизни после Открытого чемпионата США
Даниил Медведев / фото - Getty Images
2-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о росте своей популярности после победы на US Open. Цитирует Медведева France 24.
«Обо мне говорят журналисты, пишут газеты. И в России тоже, конечно. Многие пишут и предлагают встретиться.
Многие пытались заплатить за меня в ресторане. Я старался отказаться. Не понимаю, зачем принимать такие жесты от незнакомых людей. Это забавно, но странно».
Напомним, ракетка Медведева выставлена в Международном зале теннисной славы в Ньюпорте.
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