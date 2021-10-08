Медведев – о популярности после победы на US Open: «Многие пытались заплатить за меня в ресторане, это забавно, но странно»

2-я ракетка мира – о жизни после Открытого чемпионата США

Даниил Медведев / фото - Getty Images 2-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о росте своей популярности после победы на US Open. Цитирует Медведева France 24. «Обо мне говорят журналисты, пишут газеты. И в России тоже, конечно. Многие пишут и предлагают встретиться. Многие пытались заплатить за меня в ресторане. Я старался отказаться. Не понимаю, зачем принимать такие жесты от незнакомых людей. Это забавно, но странно». Напомним, ракетка Медведева выставлена в Международном зале теннисной славы в Ньюпорте.