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Медведев – о популярности после победы на US Open: «Многие пытались заплатить за меня в ресторане, это забавно, но странно»

2-я ракетка мира – о жизни после Открытого чемпионата США
Теннис ATP
8 октября 17:10
Медведев – о популярности после победы на US Open: «Многие пытались заплатить за меня в ресторане, это забавно, но странно»
Даниил Медведев / фото - Getty Images

2-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о росте своей популярности после победы на US Open. Цитирует Медведева France 24.

«Обо мне говорят журналисты, пишут газеты. И в России тоже, конечно. Многие пишут и предлагают встретиться.

Многие пытались заплатить за меня в ресторане. Я старался отказаться. Не понимаю, зачем принимать такие жесты от незнакомых людей. Это забавно, но странно».

Напомним, ракетка Медведева выставлена в Международном зале теннисной славы в Ньюпорте.

Источник: GoTennis Михаил Рыбак
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