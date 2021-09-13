Медведев – о слезах Джоковича в финале US Open: «Жестко то, что он плакал, но все равно играл за каждый мяч»

Серб не скрывал эмоций после поражения на Открытом чемпионате США

Новак Джокович / фото - columbiamissourian.com Чемпион US Open, россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос, видел ли он то, что первая ракетка мира, серб Новак Джокович плакал перед последним геймом финала. «Старался не смотреть на экран и соперника. После матча видел фотки. В этом плане жестко то, что он плакал, но все равно играл за каждый мяч». Новак Джокович был оштрафован на $5000 после финала US Open.