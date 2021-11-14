Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом турнире АТР в Турине, обыграв представителя Польши Хуберта Гуркача (6:7(5), 6:3, 6:4). В послематчевом интервью пресс-службе ATP Медведев поделился впечатлениями от матча.

Играть здесь очень сложно – как только выполняешь хороший удар, розыгрыш практически завершен. И мы оба стремились нанести этот первый хороший удар, и у меня получалось чуть лучше.

Мне кажется, на этом корте тактика не играет особой роли. Если соперник подает в линию, у тебя может быть шанс, если ты угадаешь сторону. Но если он нанесет еще один хороший удар, розыгрыш окончен. Все решало, кто первым нанесет два хороших удара. И я старался делать это лучше, чем в первом сете».