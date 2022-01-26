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Медведев – о свисте болельщиков после слов о Джоковиче: «Мне просто нравится быть честным»

Ранее вторая ракетка мира признался, что мысли о сербе помогли ему обыграть Оже-Алльясима
Теннис Grand Slam
17:45
Медведев – о свисте болельщиков после слов о Джоковиче: «Мне просто нравится быть честным»
Фото: пресс-служба Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о реакции австралийских болельщиков на его интервью после победы в четвертьфинале Australian Open над Феликсом Оже-Алльясимом.

Медведев отыгрался с 0:2 по сетам, а после поединка признался, что выиграть ему помогла мысль о том, чтобы сделал в такой ситуации Новак Джокович:

«Да, трибуны засвистели. Опять же, как человек, я стараюсь быть честным во всем. Иногда я не могу говорить то, что думаю, потому что мы живем в такое время. Что касается их реакции – я просто старался быть честен с ними, объяснить зрителям, какие чувства испытывал по ходу матча. Да, мне на самом деле нравится быть честным».

Напомним, власти Австралии не позволили Джоковичу сыграть на турнире, депортировав его из страны.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Теги

Даниил Медведев Новак Джокович Феликс Оже-Альяссим

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