Медведев – о том, что Федерер и Надаль пропускают US Open: «Меня это не волнует»

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал отсутствие Роджера Федерера и Рафаэля Надаля на US Open.

Россиянина цитирует usopen.org:

Опять же, дело в том, что они стояли в четверке сильнейших, поэтому не могли встретиться друг с другом до полуфиналов, и почти на всех Больших шлемах они туда доходили. Они занимали все эти места, просто потому что они величайшие в истории тенниса. Они потрясающие игроки.

Например, на этом US Open они травмированы. Раньше оставалось, скажем, одно или два места в полуфинале, если бы кто-то победил одного из них в потрясающем пятисетовике. Теперь места три, если считать, что Новак в полуфинале, за который ему, конечно, еще нужно побороться.

Появляются места для новых ребят. Но если, например, говорить обо мне, то я очень рад, что мне удалось дойти до трех полуфиналов US Open подряд, где, ну, можно ли сказать, что я все время занимал одно место? Это вопрос уровня, теннисных способностей и всего остального.

Так что я не чувствую другой атмосферы. Опять же, буду говорить за себя, я всегда стараюсь делать все, что в моих силах. Меня не волнует, здесь ли Роджер или Рафа. Я хочу выиграть турнир. Хотя, конечно, было бы тяжелее, если бы они приехали и если бы им было по 30 лет. Но я просто хочу сделать все, что в моих силах, поэтому меня не волнует, здесь они или нет».