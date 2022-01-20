Медведев – о выходе в третий круг AO: «Такие соперники, как Киргиос, очень сложны»
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев во втором раунде Australian Open переиграл австралийца Ника Киргиоса. В комментарии порталу Eurosport Медведев подвел итоги дуэли, а также высказался об атмосфере на корте и реакции болельщиков.
«Когда тебя освистывают между первой и второй подачей – это неприятно. Надо уметь с этим справляться. И я справился. Ребят, я не могу услышать вопрос на корте. Уважайте ведущего. Дайте ему задавать вопросы. Вы должны его уважать. Да, но, когда они делают это между первой и второй подачей, не просто настроиться. То же самое было и в том гейме, когда я проиграл свою подачу. Ну они это сделали на брейкпойнте. Расстраивает, когда люди издают эти звуки между первой и второй подачей. Думаю, что у некоторых людей просто низкий IQ.
Что изменил после третьего сета? Это был классный матч по подачам, как с моей стороны, так и в исполнении Ника. Я понимал, что нужно лучше принимать. И во втором, и в четвертом сетах я это делал лучше, чем в первом и третьем. Самое главное, что это происходило в ключевые моменты. Есть ли у меня игра для победы в Австралии? Игра-то, конечно, есть, но такие соперники, как Киргиос, очень сложны. За это мы и любим теннис, что в отдельных матчах может произойти все что угодно. Не всегда побеждают фавориты, а я лишь могу показать все, на что способен. Посмотрим, чем все закончится.
Я собирался выиграть этот матч, рад, что мне удалось это сделать. Игра получилась веселой, мы оба мощно подавали. Во втором и четвертом сетах я смог принимать чуть лучше, хорошо, что это происходило в очень важные моменты. Я хочу играть в свой лучший теннис и выполнять хорошие удары. Надеюсь, что этого хватит, чтобы достичь чего-то большого. Ник играл отлично. Он так долго не играл, и в такой ситуации никогда не знаешь, чего ожидать. Я рад, что мне удалось победить.
Конечно, я хочу стать первой ракеткой мира и выиграть 25 турниров «Большого шлема», что-то вроде этого. Но самое главное – усердно работать, чтобы прибавить и побеждать на каждом турнире, на котором я выступаю».
Напомним, в заключительном матче второго круга AO, Янник Синнер победил Стива Джонсона.
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