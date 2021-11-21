Медведев объяснил, почему проиграл в финале Итогового турнира ATP

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл в финале Итогового турнира ATP Александру Звереву (4:6, 4:6). В послематчевом интервью россиянин подвел итоги матча, поздравив Зверева с победой.

Матч был своеобразным, но я надеюсь, что зрители получили удовольствие. Спасибо болельщикам. У нас странные отношения, но шоу получилось классным. Турин долго будет принимать этот турнир, а я надеюсь долго в нем участвовать.

В полуфинале я подавал гораздо лучше. Трудно объяснить, что произошло сегодня. Я не был готов на сто процентов. На таких кортах здоровье и настрой играют очень важную роль. Зверев был хорош. Если ты подаешь на таком уровне, ты скорее всего победишь. Подача все решила.

Каждый матч не похож на предыдущий. Мы это понимали. В следующем поединке я постараюсь действовать иначе. Это интересно. Мне казалось, что я прибавляю, но подача Саши вернула меня на землю».