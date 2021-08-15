Медведев обыграл Изнера и вышел в финал турнира в Торонто

В следующем матче россиянин встретится с Опелкой

Даниил Медведев / фото - tennishead.net

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира National Bank Open Presented by Rogers - ATP Tour Masters 1000 обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Медведев сделал 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету американца четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.

В финале турнира Медведев встретится с американским теннисистом Райлли Опелкой, который в своем полуфинальном матче турнира обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса.