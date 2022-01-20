Медведев уверенно пробился во второй раунд Australian Open
Медведев переиграл Киргиоса и вышел в третий раунд Australian Open
Австралиец сумел взять лишь один сет у своего визави
14:22
Даниил Медведев / Фото - eurosportВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, во втором раунде Australian Open переиграл австралийца Ника Киргиоса со счетом 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2.
За чуть более 3 часа матча Медведев оформил 31 эйс и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 115-й номер рейтинга WTA 17 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, дважды допустив двойную ошибку.
Отметим, что счет в личных встречах теннисистов стал 2:1 в пользу австралийца.
В третьем раунде Australian Open Медведев встретится с голландцем Ботиком ван де Зандшульпом.
Ранее канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во втором раунде Australian Open переиграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом (7:6(4), 6:7(4), 7:6(5), 7:6(4).
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