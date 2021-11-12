Медведев – об Australian Open: «Увидимся в январе»
Медведев подтвердил, что сыграет на Australian Open-2022. Теперь слово за Джоковичем
Второй номер рейтинга WTA решил не обсуждать медицинские вопросы
13:22
Даниил Медведев / Фото - eurosport.ruВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз сообщил, что примет участие в Australian Open-2022.
Цитирует Медведева в Twitter итальянский журналист Лоренцо Эрколи.
«Я буду на Australian Open. Как я уже говорил, я ради своей карьеры решил не обсуждать медицинские вопросы. Речь не только о вакцине, а обо всем, что касается моего тела. Но ситуация с Австралией ясна, каждый, кто будет там, вакцинирован».
Ранее сообщалось, что к участию на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.
Australian Open стартует 17 января.
Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович может пропустить Australian Open, поскольку не хочет вакцинироваться.
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