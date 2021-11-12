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Медведев подтвердил, что сыграет на Australian Open-2022. Теперь слово за Джоковичем

Второй номер рейтинга WTA решил не обсуждать медицинские вопросы
Теннис Grand Slam
13:22
Медведев подтвердил, что сыграет на Australian Open-2022. Теперь слово за Джоковичем
Даниил Медведев / Фото - eurosport.ru
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз сообщил, что примет участие в Australian Open-2022. 

Цитирует Медведева в Twitter итальянский журналист Лоренцо Эрколи.

«Я буду на Australian Open. Как я уже говорил, я ради своей карьеры решил не обсуждать медицинские вопросы. Речь не только о вакцине, а обо всем, что касается моего тела. Но ситуация с Австралией ясна, каждый, кто будет там, вакцинирован».


Ранее сообщалось, что к участию на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.

Australian Open стартует 17 января.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович может пропустить Australian Open, поскольку не хочет вакцинироваться.
Владимир Кириченко
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Даниил Медведев Australian Open

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