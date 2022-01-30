Медведев: «После матча спросил у Рафы: «Ты вообще устал?»

Фото: пресс-служба Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

Россиянин вел 2:0 по сетам, однако затем проиграл три партии кряду. Всего теннисисты провели на корте более пяти часов:

И спасибо моей команде, тем двум людям в моем боксе. Еще там обычно сидит моя жена. Наверное, телевизор сейчас поломан (смеется). Она моя самая большая поддержка. Спасибо всей моей команде, что вы со мной, мои родители, моя сестра, если вы еще смотрите это, я люблю вас (смеется). В следующий раз я постараюсь быть лучше. Спасибо Tennis Australia, директору турнира Крейгу Тайли, это очень тяжелая работа, ты потом мне скажешь, был ли это твой самый трудный год. Я надеюсь, что ты продолжишь работать еще лет 15. И в конце хочу снова поблагодарить свою команду, спасибо».