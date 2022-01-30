Медведев: «После матча спросил у Рафы: «Ты вообще устал?»
Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в финале Australian Open.
Россиянин вел 2:0 по сетам, однако затем проиграл три партии кряду. Всего теннисисты провели на корте более пяти часов:
«Трудно говорить после 5,5 часов игры и поражения. Хочу поздравить Надаля, потому что это что-то невероятное, что ты сделал сегодня. Конечно, по ходу матча я просто старался играть, но после того, как игра закончилась, я спросил у Рафы: «Ты вообще устал?». Это потрясающе, как ему удалось повысить уровень своей игры после двух сетов. Это было что-то безумное. 21-й титул на турнирах Большого Шлема, что сказать… Ты прекрасный чемпион, у вас ребята (у «Большой тройки») отличная история соперничества и она еще не закончилась. Поздравления твоей команде, конечно.
И спасибо моей команде, тем двум людям в моем боксе. Еще там обычно сидит моя жена. Наверное, телевизор сейчас поломан (смеется). Она моя самая большая поддержка. Спасибо всей моей команде, что вы со мной, мои родители, моя сестра, если вы еще смотрите это, я люблю вас (смеется). В следующий раз я постараюсь быть лучше. Спасибо Tennis Australia, директору турнира Крейгу Тайли, это очень тяжелая работа, ты потом мне скажешь, был ли это твой самый трудный год. Я надеюсь, что ты продолжишь работать еще лет 15. И в конце хочу снова поблагодарить свою команду, спасибо».
Напомним, Надаль в своем послематчевом интервью поддержал Медведева.
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