Медведев поспорит с Надалем за титул Australian Open

Россиянин в полуфинале турнира разобрался с Цицпиасом

Даниил Медведев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Australian Open в четырех сетах обыграл четвертого номера мирового рейтинга Стефаноса Циципаса со счетом 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. За это время россиянин 13 раз подал навылет, совершил 4 двойных ошибки и взял 4 из 13 брейк-пойнтов. Греческий теннисист же совершил 5 эйсов, допустил 1 «двойную» и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

Даниил Медведев поспорит за титул Australian Open с Рафаэлем Надалем, который уверенно обыграл Маттео Берреттини.