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Медведев с большими трудностями вышел в полуфинал турнира в Торонто

Второй номер рейтинга АТР отправил домой поляка Гуркача


Теннис ATP
09:58
Медведев с большими трудностями вышел в полуфинал турнира в Торонто
Даниил Медведев / Фото - apnews.com
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Торонто не без проблем переиграл поляка Хуберта Гуркача со счетом 2:6, 7:6(5), 7:6(6).

За 2 часа 18 минут матча Медведев оформил 23 эйса и пять двойных ошибок. В свою очередь, 13-й номер рейтинга АТР Гуркач, дважды брал подачу оппонента, совершил девять эйсов и одну двойную ошибку. 

Отметим, что личных встречах теннисистов счет стал равным – 1:1.

В полуфинале соревнований National Bank Open Медведев встретится с американцем Джоном Иснером.

Напомним, третья ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира в Торонто обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4.


Владимир Кириченко
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Теги

Даниил Медведев Хуберт Гуркач Торонто (ATP)

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