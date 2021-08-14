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Медведев с большими трудностями вышел в полуфинал турнира в Торонто
Второй номер рейтинга АТР отправил домой поляка Гуркача
Даниил Медведев / Фото - apnews.comВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Торонто не без проблем переиграл поляка Хуберта Гуркача со счетом 2:6, 7:6(5), 7:6(6).
За 2 часа 18 минут матча Медведев оформил 23 эйса и пять двойных ошибок. В свою очередь, 13-й номер рейтинга АТР Гуркач, дважды брал подачу оппонента, совершил девять эйсов и одну двойную ошибку.
Отметим, что личных встречах теннисистов счет стал равным – 1:1.
В полуфинале соревнований National Bank Open Медведев встретится с американцем Джоном Иснером.
Напомним, третья ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира в Торонто обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4.
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