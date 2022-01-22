Медведев: «Сейчас двигаюсь быстро как никогда»

Россиянин вышел в четвертый круг AO

Даниил Медведев / фото - Getty Images

2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев без особых усилий победил Ботика Ван де Зандшульпа (ATP №57) и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В послематчевом интервью пресс-службе турнира Медведев подвел итоги этого матча, заявив, что в последнее время он существенно прибавил в скорости на корте.

«Стараюсь активно работать с тренером. Два-три года назад мы сконцентрировались на этом аспекте, так как во многих матчах, даже в трехсетовом формате, я сильно сдавал физически после напряженного первого сета. Так что мы поставили задачу улучшить физподготовку. Я стал очень много работать, и теперь двигаюсь быстро как никогда. Очень доволен (смеется)».

Напомним, в прошлом круге Медведев расправился с Киргиосом.