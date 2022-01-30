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Медведев: «Скорее всего, я не смогу сыграть на турнире в Роттердаме»

Россиянин поделился своими дальнейшими планами
Теннис ATP
22:50
Медведев: «Скорее всего, я не смогу сыграть на турнире в Роттердаме»
Даниил Медведев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился своими планами по участию в турнирах мировой серии АТР.

Слова Медведева приводит портал Eurosport:

«Какой у меня следующий турнир по плану? Эх, по плану был заявлен Роттердам, но, скорее всего, после такого матча я не смогу там сыграть. Потом идет Акапулько, первый раз буду там играть. Очень интересно посмотреть. Я слышал, что это очень крутой турнир. Следом Индиана-Уэллс, Майами. Если, естественно, со здоровьем все хорошо будет. Понятно, что после такого матча ноги болят. Но вроде травм никаких нет, тьфу-тьфу-тьфу. Попробую там сыграть. Это, конечно, не Grand Slam, но попробую. Опять же не знаю, будет ли играть там Новак или нет, но стараться надо как можно больше очков взять».

Даниил Медведев в финале Australian Open уступил Рафаэлю Надалю.

Рене Тер Велде
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