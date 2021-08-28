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Медведев: «Сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика в Нью-Йорке»

Вторая ракетка мира признался, что любит фанатов на US Open
Теннис Grand Slam
16:00
Медведев: «Сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика в Нью-Йорке»
Фото: The New York Times

Вторая ракетка мира Даниил Медведев пока не знает, как на него будет реагировать публика на US Open.

Дело в том, что в 2019 году, когда россиянин дошел до финала в Нью-Йорке, зрители несколько раз освистывали его. В ответ на это Медведев тогда заявил:

Тем не менее, под конец турнира отношения Медведева и американской публики заметно улучшились, но Даниил все равно не знает, как на него отреагируют в 2021 году. Слова российского теннисиста приводит Tennis Majors:

«На самом деле, это забавно, потому что сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика – будут ли на трибунах те же люди и, если да, помнят ли они о 2019-м? Очень интересно, как в первом матче на меня отреагирует толпа.

Я надеюсь, что раз наши отношения закончились на хорошей ноте, в этом году все пойдет хорошо. Я люблю публику в Нью-Йорке. 2019 год был потрясающим во всех отношениях. Мне очень любопытно, что будет происходить на трибунах в первом матче. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы показать хороший уровень тенниса и таким образом заставить фанатов поддерживать меня».


Напомним, букмекеры рассматривают Медведева как единственного теннисиста, который способен помешать Новаку Джоковичу выиграть календарный Большой шлем.

Сергей Остапенко
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Даниил Медведев

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