«Не зажало, но руки трясутся». Медведев подвел итоги матча против Зверева
Медведев стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP
Россиянин досрочно пробился в плей-офф соревнований в Турине
Даниил Медведев / Фото - TwitterВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев досрочно и первым вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия).
Медведев — на данный момент единственный игрок красной группы, который в 2 матчах одержал 2 победы.
На старте турнира Медведев переиграл поляка Хуберта Хуркача 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Во втором туре россиянин одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
В заключительном поединке группового этапа Даниил встретится с итальянцем Янником Синнером, который заменил соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму.
Комментарии 0