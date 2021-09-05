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Медведев сыграет в четвертьфинале US Open с обидчиком Шварцмана

В CША определилась первая пара 5-го круга
Теннис Grand Slam
5 сентября 23:03
Медведев сыграет в четвертьфинале US Open с обидчиком Шварцмана

На US Open аргентинский теннисист Даниэль Шварцман в 4-часовом матче сенсационно проиграл 117-й ракетке мира Ботику ван де Зандшульпу из Нидерландов. На выявление победителя потребовалось 5 сетов – 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1.

В четвертьфинале 25-летний теннисист встретится со второй ракеткой планеты Даниилом Медведевым. Отметим, что россиянин без труда вышел в 5-й круг соревнований, обыграв британца Даниэля Эванса за 1 час и 45 минут 6:3, 6:4, 6:3.

Напомним, Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США во второй раз в карьере.

Антон Кривенко
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Теги

Даниил Медведев Даниэль Эванс Диего Шварцман

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