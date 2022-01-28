Медведев – о крике на судью в полуфинале Australian Open: «Очень часто из-за плохих эмоций я проигрывал матчи»
Медведев – Циципас: видеообзор матча
Вторая ракетка мира в четырех партиях сломил сопротивление греческого теннисиста
17:34
Фото: пресс-служба турнира
Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.
Видеообзор матча:
Напомним, в финале Медведев сыграет против 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема Рафаэля Надаля.
Комментарии 0