Медведев уничтожил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Вторая ракетка мира отдал своему сопернику лишь 2 гейма



Даниил Медведев / Фото - ATP

Вторая ракетка мира, российский теннисист, разгромила испанцасо счетом 6:1, 6:1 в четвертьфинале Masters в Цинциннати.За чуть менее часа матча Медведев оформил девять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 13-й номер рейтинга WTA Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.Отметим, что счет в личных встречах теннисистов стал 4:2 в пользу россиянина.В полуфинале турнира Western & Southern Open Медведев встретится со своим соотечественникомА тем временем стало известно, что легендарный испанец