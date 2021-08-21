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Медведев уничтожил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Вторая ракетка мира отдал своему сопернику лишь 2 гейма
Даниил Медведев / Фото - ATPВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, разгромила испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:1, 6:1 в четвертьфинале Masters в Цинциннати.
За чуть менее часа матча Медведев оформил девять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 13-й номер рейтинга WTA Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.
Отметим, что счет в личных встречах теннисистов стал 4:2 в пользу россиянина.
В полуфинале турнира Western & Southern Open Медведев встретится со своим соотечественником Андреем Рублевым.
А тем временем стало известно, что легендарный испанец Рафаэль Надаль больше не выйдет на корт в 2021 году.