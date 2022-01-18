Медведев уверенно пробился во второй раунд Australian Open

Российский теннисист в трех партиях обыграл Генри Лааксонена

Фото: Twitter Даниила Медведева

Вторая ракетка мира Даниил Медведев пробился во второй круг Australian Open, обыграв представителя Швейцарии Генри Лааксонена – 6:1, 6:4, 7:6(3).

Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут. За это время Медведев выполнил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Медведев – действующий финалист Открытого чемпионата Австралии. В следующем круге он сыграет против победителя матча Лиам Броди – Ник Киргиос.

Напомним, первая ракетка мира и девятикратный чемпион Australian Open в этом году на турнире в Мельбурне не выступит.