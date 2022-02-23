Медведев в Акапулько пробился во второй круг

Для победы Даниилу потребовалось всего два сета

Даниил Медведев / Фото: twitter.com/abiertotelcel

В первом круге турнира в Акапулько (Мексика) россиянин Даниил Медведев (ATP 2) выиграл у француза Бенуа Пэра (ATP 49) со счетом 6:3, 6:4.



Матч продлился 102 минуты, в течение которых Медведев подал три эйса против четырех у соперника. При этом, Даниил сделал девять двойных ошибок, тогда как у Пэра было их три.

Также Медведев реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов против одного из четырех у Пэра.

Отметим, что эти соперники встречались уже трижды и в каждом матче выиграл Медведев.

Во втором круге турнира в Акапулько россиянин сыграет против Пабло Андухара (ATP 68).