Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
Медведев в Акапулько пробился во второй круг
Для победы Даниилу потребовалось всего два сета
Даниил Медведев / Фото: twitter.com/abiertotelcel
В первом круге турнира в Акапулько (Мексика) россиянин Даниил Медведев (ATP 2) выиграл у француза Бенуа Пэра (ATP 49) со счетом 6:3, 6:4.
Матч продлился 102 минуты, в течение которых Медведев подал три эйса против четырех у соперника. При этом, Даниил сделал девять двойных ошибок, тогда как у Пэра было их три.
Также Медведев реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов против одного из четырех у Пэра.
Отметим, что эти соперники встречались уже трижды и в каждом матче выиграл Медведев.
Во втором круге турнира в Акапулько россиянин сыграет против Пабло Андухара (ATP 68).Напомним, ранее во второй круг турнира вышел Рафаэль Надаль.
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