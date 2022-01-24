Кресси – о предстоящем матче с Медведевым: «Со своим стилем игры я могу победить любого на Australian Open»
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open
Россиянин не без проблем переиграл американца Кресси
09:58
Даниил Медведев / Фото - eurosportВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выиграл у американца Максима Кресси со счетом 6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5 в четвертом раунде Australian Open.
За 3 часа 30 минут матча Медведев оформил 15 эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 70-й номер рейтинга WTA Кресси 18 раз подал навылет, допустил 18 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В четвертьфинале Australian Open Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Ранее Симона Халеп неожиданно проиграла француженке Ализе Корне (4:6, 6:3, 4:6) в четвертом раунде Australian Open.
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