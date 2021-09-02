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Медведев высказался о представителях ЛГБТ-сообщества в АТР

Теннисист выразил свою поддержку
Теннис ATP
2 сентября 12:33
Медведев высказался о представителях ЛГБТ-сообщества в АТР
Даниил Медведев / фото - АТР

4-я ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями о представителях ЛГБТ-сообщества в АТР Туре. Теннисист заявил в комментарии пресс-службе US Open, что уверен в толерантности всех игроков.

«Не будет никаких проблем, если у нас в Туре кто-то совершит каминг-аут. Я не знаю, есть ли геи в ATP. Пока человека сам об этом не скажет, знать невозможно. Разве что это твой лучший друг, и ты знаешь, что происходит в его жизни.

Я поддерживаю инициативу US Open. ATP тоже много работает ради обеспечения безопасности всех участников. Если кто-то совершит каминг-аут, его поддержат. Все мы будем рады за человека, который это сделает».

Недавно первый хоккеист НХЛ совершил каминг-аут.

Антон Кривенко
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