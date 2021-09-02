Джокович: «Атмосфера на матче была не самая приятная»
Медведев высказался о представителях ЛГБТ-сообщества в АТР
Теннисист выразил свою поддержку
Даниил Медведев / фото - АТР
4-я ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями о представителях ЛГБТ-сообщества в АТР Туре. Теннисист заявил в комментарии пресс-службе US Open, что уверен в толерантности всех игроков.
«Не будет никаких проблем, если у нас в Туре кто-то совершит каминг-аут. Я не знаю, есть ли геи в ATP. Пока человека сам об этом не скажет, знать невозможно. Разве что это твой лучший друг, и ты знаешь, что происходит в его жизни.
Я поддерживаю инициативу US Open. ATP тоже много работает ради обеспечения безопасности всех участников. Если кто-то совершит каминг-аут, его поддержат. Все мы будем рады за человека, который это сделает».