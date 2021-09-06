Медведев высказался о родстве с экс-президентом России и украинским теннисистом

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка планеты Даниил Медведев в комментарии пресс-службе US Open рассказал о своей фамилии. Теннисист ответил на вопросы о возможно родстве с бывшей первой ракеткой Украины Андреем Медведевым и экс-президентом России Дмитрием Медведевым.

Моя фамилия происходит от слова «медведь». Все просто. Но я себя с медведем не ассоциирую. Что касается Дмитрия Медведева, то у нас с ним тоже никакого родства нет. Забавно, что когда он был президентом, то мои друзья часто подшучивали надо мной по этому поводу».