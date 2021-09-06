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Медведев высказался о родстве с экс-президентом России и украинским теннисистом

Даниил рассказал о происхождении фамилии
Теннис ATP
16:53
Медведев высказался о родстве с экс-президентом России и украинским теннисистом
Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка планеты Даниил Медведев в комментарии пресс-службе US Open рассказал о своей фамилии. Теннисист ответил на вопросы о возможно родстве с бывшей первой ракеткой Украины Андреем Медведевым и экс-президентом России Дмитрием Медведевым.

  «Нет, мы не родственники с Андреем. Когда я играл на фьючерсах, то видел Андрея, он тренировал нескольких ребят. Также я видел его на турнирах легенд. Мы с ним не общались. Он знает, кто я такой. Я знаю его. Может быть, однажды мы пообщаемся, он был великолепным теннисистом. Забавно, что у нас одинаковые фамилии.

Моя фамилия происходит от слова «медведь». Все просто. Но я себя с медведем не ассоциирую. Что касается Дмитрия Медведева, то у нас с ним тоже никакого родства нет. Забавно, что когда он был президентом, то мои друзья часто подшучивали надо мной по этому поводу». 

Даниил вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

 

Антон Кривенко
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