Медведев: «Отлично чувствую себя перед второй неделей US Open – в плане игры, психологии, физики»
Медведев высказался о родстве с экс-президентом России и украинским теннисистом
Даниил рассказал о происхождении фамилии
Даниил Медведев / фото - Getty Images
Вторая ракетка планеты Даниил Медведев в комментарии пресс-службе US Open рассказал о своей фамилии. Теннисист ответил на вопросы о возможно родстве с бывшей первой ракеткой Украины Андреем Медведевым и экс-президентом России Дмитрием Медведевым.
«Нет, мы не родственники с Андреем. Когда я играл на фьючерсах, то видел Андрея, он тренировал нескольких ребят. Также я видел его на турнирах легенд. Мы с ним не общались. Он знает, кто я такой. Я знаю его. Может быть, однажды мы пообщаемся, он был великолепным теннисистом. Забавно, что у нас одинаковые фамилии.
Моя фамилия происходит от слова «медведь». Все просто. Но я себя с медведем не ассоциирую. Что касается Дмитрия Медведева, то у нас с ним тоже никакого родства нет. Забавно, что когда он был президентом, то мои друзья часто подшучивали надо мной по этому поводу».
Даниил вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
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