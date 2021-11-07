Медведев: «Я люблю играть с Джоковичем, но не уверен, что он любит со мной»

Россиянин – о предстоящем финале Masters в Париже

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев уверенно обыграл Александра Зверева в матче 1/2 финала Masters в Париже и вышел в решающий круг турнире, где ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

В интервью порталу Tennis Majors Медведев поделился ожиданиями от встречи, заявив, что ему нравиться играть с Джоковичем.

«Круто, что мы оба вышли в финал. Сейчас любой наш матч, кроме Итогового, это финал. Ведь мы – первая и вторая ракетки мира. С Джоковичем всегда тяжело, нужно показывать свой максимум. Титул Нью-Йорка даст мне уверенности, но мы все понимаем статус Новака. Он умеет адаптироваться и прогрессировать. Уверен, что он хочет победить меня еще сильнее, чем раньше

Мне нравятся матчи с Новаком. Не уверен, что ему тоже нравится со мной играть. Каждая встреча получается равной и напряженной. И очень изматывающей. Рад, что снова встречусь с Джоковичем. Будет интересно».

Напомним, Джокович гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам сезона.