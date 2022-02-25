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Международная федерация тенниса отменила все турниры в России

Это связано с вторжением в Украину
Теннис
20:48
Международная федерация тенниса отменила все турниры в России
Фото: ITF

Международная федерация тенниса (ITF) объявила об отмене всех турниров в России.

Решение связно с вторжением РФ в Украину. О решении сообщается на сайте организации.

«Наша первая и самая важная задача – обеспечение безопасности игроков и всех, кто приезжает для участия в турнирах ITF. Из-за повышения беспокойства по поводу безопасности ITF отложила турнир, который должен пройти на Украине в апреле, и отменила все турниры, которые должны пройти в России.

Мы продолжим следить за ситуацией и принимать решения по мере ее развития. Любые наши действия будут результатом тщательной оценки рисков на основе советов, которые мы получим от экспертов по безопасности и властей».


Отмечается, что решение ITF не касается «ВТБ Кубка Кремля», который относится к юрисдикции ATP и WTA.

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.

УПЛ приостановила возобновление сезона.

Андрей Усмонов
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