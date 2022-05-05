«Ми поки живі». Марта Костюк розповіла, яке повідомлення прочитала першим після початку війни

Марта Костюк / Фото - j48tennis.net

19-річна українська тенісистка Марта Костюк в ефірі проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповіла, як її зустріла новина про початок повномасштабного військового вторгнення росії, а також зізналася, як мама переконала її продовжувати грати, незважаючи ні на що.

Я не знаю, як на це повідомлення можна було відреагувати. Пульс 200 був відразу ж. Не знаю, як передати ці відчуття. Вони були під Києвом, на Чайці. Це і не близько, і не далеко від Бучі.

Ось так почалася війна для мене, у моєму житті. Все, що я пам’ятаю, це дика напруга в усьому тілі. Весь час. 24/7. І кожен день я прокидалася з абсолютно різними відчуттями.

Єдине, я дуже добре пам’ятаю, що через кілька днів після початку війни мені різко стало погано. Тому що я продовжувала далі тренуватися, хоч і було ясно, що не можу витримати такі навантаження.

В неділю мені стало погано. Я не могла зрозуміти, що це за стан. Боліло все тіло, я не знала, що коїться. Хотіла їхати в лікарню, але не могла зрозуміти, що я їм там скажу, як я поясню, що відчуваю. Та через кілька годин стало легше, я випила пігулки.

Через днів десять організм, думаю, просто адаптувався до цієї ситуації. Тепер стрес майже непомітний. Але він присутній весь час. Чесно кажучи, я вже навіть не пам’ятаю життя якесь інше. Від цього, насправді, дуже сумно.