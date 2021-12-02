МИД Китая резко отреагировало на решение WTA прекратить турниры в стране

Ванг Венбин выступает категорически против этой идеи

Ванг Венбин / фото - Times

Официальный сайт WTA опубликовал заявление главы Ассоциации Стива Саймона, в котором функционер официально подтвердил новость о том, что из-за ситуации с Пэн Шуай организация временно уходит из Китая и не будет проводить там свои турниры в ближайшее время.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин отреагировал на это заявление WTA.

«Мы категорически против того, чтобы спорт каким-либо образом смешивали с политикой».

Напомним, МОК договорился о личной встрече с Пэн Шуай.