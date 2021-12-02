«Мы вновь общались с ней». МОК назначил личную встречу с Пэн Шуай
МИД Китая резко отреагировало на решение WTA прекратить турниры в стране
Ванг Венбин выступает категорически против этой идеи
Ванг Венбин / фото - Times
Официальный сайт WTA опубликовал заявление главы Ассоциации Стива Саймона, в котором функционер официально подтвердил новость о том, что из-за ситуации с Пэн Шуай организация временно уходит из Китая и не будет проводить там свои турниры в ближайшее время.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин отреагировал на это заявление WTA.
«Мы категорически против того, чтобы спорт каким-либо образом смешивали с политикой».
Напомним, МОК договорился о личной встрече с Пэн Шуай.
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