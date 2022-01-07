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Министр внутренних дел Австралии: «Если Новак решит уехать – мы будем рады»

Карен Эндрюс прокомментировал новость об ужасных условиях проживания Джоковича
Теннис Grand Slam
08:54
Министр внутренних дел Австралии: «Если Новак решит уехать – мы будем рады»
Новак Джокович / фото - Getty Images

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс прокомментировал новость об ужасных условиях проживания Новака Джоковича в карантинном отеле в Мельбурне. Цитирует Эндрюса портал AFP.

«Никто не брал Джоковича в плен. Он может покинуть страну в любой момент. Если захочет, мы будем только рады и поможем ему вернуться в Сербию».

Напомним, отец Джоковича провел параллель между Новаком и Иисусом.

Михаил Рыбак
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