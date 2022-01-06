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Министр здравоохранения Австралии: «Визу Джоковича аннулировали после изучения медотвода»

Грег Хант – о скандале вокруг первой ракетки мира
Теннис Grand Slam
12:51
Министр здравоохранения Австралии: «Визу Джоковича аннулировали после изучения медотвода»
Новак Джокович / Фото - skysports.com
Министр здравоохранения Австралии Грег Хант прокомментировал ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича, который не прошел пограничный контроль по прилету в страну.

«После изучения медотвода виза Новака Джоковича была аннулирована. Были исследованы правильность предоставления исключения и доказательства, приведшие к тому, что он его получил. Доказательства оказались недостаточно убедительными. Он может оспорить решение. Но если виза недействительна, то человек должен покинуть страну. Правила одни для всех. Да, они жесткие, но справедливые».


Ранее сообщалось, что Джокович пока не покинет Австралию, несмотря на то что власти отказали ему во въезде в страну.

Напомним, Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за проблем с визой.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Australian Open

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