Минус две позиции. Сборная Украины опустилась в рейтинге после поражения от США
Теперь женская команда занимает 26 место
19 апреля 23:10
Даяна Ястремская / Фото: USTAITF опубликовала обновленный рейтинг наций после Кубка Билли Джин Кинг.
Сборная Украины после поражения от США потеряла две позиции и теперь занимает 26-е место. Отметим, что американки потеряли еще больше – опустились с четвертой строчки на седьмую.
Сохранила лидерство в рейтинге сборная Австралии, Франция занимает вторую строчку. В топ-3 поднялась команда Испании.
Полный рейтинг - здесь.
Сборная Украины в решающем матче уступила команда США.
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