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Минус две позиции. Сборная Украины опустилась в рейтинге после поражения от США

Теперь женская команда занимает 26 место
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
19 апреля 23:10
Минус две позиции. Сборная Украины опустилась в рейтинге после поражения от США
Даяна Ястремская / Фото: USTA
ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после Кубка Билли Джин Кинг.

Сборная Украины после поражения от США потеряла две позиции и теперь занимает 26-е место. Отметим, что американки потеряли еще больше – опустились с четвертой строчки на седьмую.

Сохранила лидерство в рейтинге сборная Австралии, Франция занимает вторую строчку. В топ-3 поднялась команда Испании.

Полный рейтинг - здесь.
Сборная Украины в решающем матче уступила команда США
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Даяна Ястремская Людмила Киченок Надежда Киченок Катарина Завацкая

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