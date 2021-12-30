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«Мне нравится его характер». Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с Медведевым

Серб рассказал об истории знакомства с россиянином
Теннис Grand Slam
14:09
«Мне нравится его характер». Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с Медведевым
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в комментарии L'Equipe рассказал о своих взаимоотношениях с главным конкретном в Туре – Даниилом Медведевым (ATP №2).

«Мы познакомились в Монте-Карло и быстро стали общаться. Мне нравится помогать молодым парням, у которых есть потенциал. В 2017 году перед матчем сборных России и Сербии мы вместе тренировались. Тогда я подвез Даниила на своем самолете. Забавно, что после этого в пятницу мы играли друг против друга. Потом стали еще больше общаться.

Мне нравится его характер. Медведев не пытается кого-то копировать, он искренний. Мы привыкли, что молодежь трясется перед старшими, но Даниил не такой. Иногда он злится, бросает ракетки и ругается, но это нормально. Он остается собой. Медведев говорит: «Вы можете меня освистывать, но я буду честным». Это здорово, мне нравится такое».

Напомним, Феррер назвал игрока, который способен помешать Джоковичу выиграть Australian Open.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Даниил Медведев Australian Open

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