«Мне нравится его характер». Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с Медведевым

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в комментарии L'Equipe рассказал о своих взаимоотношениях с главным конкретном в Туре – Даниилом Медведевым (ATP №2).

Мне нравится его характер. Медведев не пытается кого-то копировать, он искренний. Мы привыкли, что молодежь трясется перед старшими, но Даниил не такой. Иногда он злится, бросает ракетки и ругается, но это нормально. Он остается собой. Медведев говорит: «Вы можете меня освистывать, но я буду честным». Это здорово, мне нравится такое».