Молчанов и Недовесов остановились в шаге от финала турнира АТР в Антверпене

Теннисисты уступили вторым сеянным

Фото: БТУ

Украинский теннисист Денис Молчанов и представитель Казахстана Александр Недовесов остановились в шаге от финала парного турнира серии АТР 250 в Антверпене, уступив в полуфинале вторым сеянным Николя Маю/Фабрис Мартен – 6:7(5), 2:6.

Матч продолжался 1 час и 24 минуты. За это время Молчанов и Недовесов выполнили 1 подачу навылет, допустили 2 двойные ошибки и не реализовали ни одного из пяти брейк-поинтов. Их соперники сделали 6 эйсов, 4 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также выиграли 2 гейма на приеме.

Отметим, что напарник Молчанова Недовесов родился в Украине и до 2013 года представлял на международных соревнованиях нашу страну, однако в 2013 году теннисист принял гражданство Казахстана.

Напомним, на прошлой неделе Молчанов стал чемпионом «челленджера» в Испании.