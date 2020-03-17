Соперники не выдержали напора. Стаховский и Молчанов в полуфинал парного турнира в Биелле
Молчанов и Стаховский пробились в четвертьфинал парного турнира в Биелле
Украинцы в прошлом розыгрыше дошли до финала
Стаховский и Молчанов / фото - БТУ
Пара украинских теннисистов Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в четвертьфинал челленджера АТР в Биелле, Италия.
Французы Садио Думбия и Фабьен Рубель уступили со счетом 7:5, 3:6, 10:7 за полтора часа. На решающем тай-брейке Молчанов и Стаховский выполнили 3 мини-брейка против 2 у их соперников.
В прошлом розыгрыше турнира Стаховский и Молчанов прекратили выступления в финале.
В следующем круге теннисисты сыграют против пары других французов Грегуара Баррере и Альбано Оливетти.
Сергей Стаховский также продолжает борьбу в одиночной сетке турнира.