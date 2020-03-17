Молчанов и Стаховский пробились в четвертьфинал парного турнира в Биелле

Украинцы в прошлом розыгрыше дошли до финала

Стаховский и Молчанов / фото - БТУ

Пара украинских теннисистов Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в четвертьфинал челленджера АТР в Биелле, Италия.

Французы Садио Думбия и Фабьен Рубель уступили со счетом 7:5, 3:6, 10:7 за полтора часа. На решающем тай-брейке Молчанов и Стаховский выполнили 3 мини-брейка против 2 у их соперников.

В прошлом розыгрыше турнира Стаховский и Молчанов прекратили выступления в финале.

В следующем круге теннисисты сыграют против пары других французов Грегуара Баррере и Альбано Оливетти.

Сергей Стаховский также продолжает борьбу в одиночной сетке турнира.