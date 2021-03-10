Молчанов и Стаховский прошли в парный четвертьфинал турнира в Биелле

Стаховский и Молчанов / фото - БТУ

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский в первом круге турнира Biella Challenger Indoor 3 одержали победу над Мартином Клижаном из Словакии и Зденеком Коларжем из Чехии со счетом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте один час.

Стаховский и Молчанов реализовали 4 из 7 шансов на брейк, а их соперники – 1 из 3.

Стаховский проиграл в своем стартовом матче турнира в Биелле.