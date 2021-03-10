Стаховский проиграл Сеппи в своем стартовом матче турнира в Биелле
Молчанов и Стаховский прошли в парный четвертьфинал турнира в Биелле
Украинский дуэт выиграл свой первый поединок на «челленджере» в Италии
Стаховский и Молчанов / фото - БТУ
Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский в первом круге турнира Biella Challenger Indoor 3 одержали победу над Мартином Клижаном из Словакии и Зденеком Коларжем из Чехии со счетом 6:2, 6:4.
Теннисисты провели на корте один час.
Стаховский и Молчанов реализовали 4 из 7 шансов на брейк, а их соперники – 1 из 3.
Стаховский проиграл в своем стартовом матче турнира в Биелле.
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