Молчанов и Стаховский вышли в полуфинал парного турнира в Биелле

Украинский дуэт в прошлом розыгрыше дошел до финала

Стаховский и Молчанов / фото - БТУ

Пара украинских теннисистов Сергей Стаховский и Денис Молчанов в четвертьфинале «челленджера» АТР в Биелле обыграли французов Грегуара Баррере и Альбано Оливетти со счетом 6:7(1), 6:2, 10:5.

Встреча продолжалась 1 час и 15 минут. Молчанов и Стаховский на решающем тай-брейке взяли четыре очка на подаче соперников, а на своей проиграли только один розыгрыш.

Денис Молчанов и Сергей Стаховский будут бороться за второй финал на «челленджерах» подряд. В полуфинале украинцы встретятся с парой Бенджамин Бонзи и Уго Нис, которые посеяны на турнире под третьим номером.

Сергей Стаховский также продолжает борьбу в одиночной сетке турнира.