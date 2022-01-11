Молчанов не сыграет в парном турнире Australian Open-2022

Украинец снялся с соревнований из-за коронавируса у россиянина Рублева

Денис Молчанов / Фото - btu.org.ua

Первая ракетка Украины в парном рейтингевместе с россияниномне сыграет на Australian Open-2022.Молчанов и Рублев снялись с парного турнира из-за COVID-19 у российского теннисиста. Он сдал положительный тест на коронавирус перед стартом сезона.Напомним, что все игроки австралийского «мэйджора» должны были пройти обязательный полный курс вакцинации или предъявить доказательства для медотвода.