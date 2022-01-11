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Молчанов не сыграет в парном турнире Australian Open-2022

Украинец снялся с соревнований из-за коронавируса у россиянина Рублева
Теннис Grand Slam
11 января 12:42
Молчанов не сыграет в парном турнире Australian Open-2022
Денис Молчанов / Фото - btu.org.ua
Первая ракетка Украины в парном рейтинге Денис Молчанов вместе с россиянином Андреем Рублевым не сыграет на Australian Open-2022.

Молчанов и Рублев снялись с парного турнира из-за COVID-19 у российского теннисиста. Он сдал положительный тест на коронавирус перед стартом сезона.

Напомним, что все игроки австралийского «мэйджора» должны были пройти обязательный полный курс вакцинации или предъявить доказательства для медотвода.

Превью квалификации Australian Open-2022.
Источник: btu.org.ua Владимир Кириченко
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Теги

Денис Молчанов Australian Open Андрей Рублев

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