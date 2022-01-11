В Мельбурне Молчанов пробился во второй круг парного разряда
Молчанов не сыграет в парном турнире Australian Open-2022
Украинец снялся с соревнований из-за коронавируса у россиянина Рублева
11 января 12:42
Денис Молчанов / Фото - btu.org.uaПервая ракетка Украины в парном рейтинге Денис Молчанов вместе с россиянином Андреем Рублевым не сыграет на Australian Open-2022.
Молчанов и Рублев снялись с парного турнира из-за COVID-19 у российского теннисиста. Он сдал положительный тест на коронавирус перед стартом сезона.
Напомним, что все игроки австралийского «мэйджора» должны были пройти обязательный полный курс вакцинации или предъявить доказательства для медотвода.
Превью квалификации Australian Open-2022.
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