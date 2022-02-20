Рублев – о победе на турнире в паре с Молчановым: «Мы спортсмены, а не политики – спорт сближает людей»
Молчанов – о первом титуле ATP: «Это особенный момент для меня»
Денис выиграл турнир в Марселе в паре с Рублевым
Денис Молчанов / Фото: скриншот
Денис Молчанов высказался о первом титуле ATP, который украинец завоевал в паре с Андреем Рублевым
в Марселе:
Это действительно особенный момент для меня. Я уже долго в теннисе и это большой титул для меня. Я победил на многих турнирах Challenger, но это другое чувство.
Россиянин заявил, что они спортсмены, а не политики, и пожелал все мира.
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