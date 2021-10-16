Молчанов стал чемпионом парного турнира в Испании

Украинец победил в дуэте с местным теннисистом

Фото: БТУ

Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Давид Вега-Эрнандес выиграли парный титул на турнире серии ATP Challenger Tour в Аликанте, Испания. В финале украинско-испанская пара обыграла вторых сеяных, дуэт Мэтт Рид (Австралия) / Роман Арнеодо (Монако) – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 59 минут. За это время Молчанов и Вега-Эрнандес не выполнили ни одной подачи навылет, ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру и реализовали 3 брейк-поинта. Их соперники также не делали эйсов, чисто отподавали и заработали 1 брейк-поинт, который не использовали.

Молчанов завоевал пятый парный титул на «челленджерах» в этом сезоне и 33-й в карьере. В парном рейтинге АТР украинец вернется в топ-100, где займет 99-е место.

Напомним, первая ракетка Украины в одиночном разряде отправился играть в Москву.